إحباط 4 محاولات تهريب أجهزة بلاي ستيشن بجمارك سفاجا

تمكنت إدارة جمارك ميناء الغردقة البحري من ضبط محاولة تهرب جمركي لعدد من أجهزة البلاي استيشن بالمخالفة لقانون الجمارك بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.







وذكرت إدارة جمارك ميناء الغردقة البحري في بيان اليوم /الإثنين/ أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودي اشتبه مدير جمارك تفتيش الركاب عبد الإمام حسن, في راكب مصري الجنسية.





وأضاف البيان أنه عند سؤال الراكب عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفي..وتم تكليف لجنة جمركية من مأموري الحركة لمعاينة المشمول, وحيث تبين إخفاء 15 جهازا بلاي استيشن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات..يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.



