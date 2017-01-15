المشدد 10 سنوات لعامل وآخر في اتهامهما بحيازة عملات مقلدة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حكمها بالسجن المشدد ١٠ سنوات لعامل وآخر، وذلك في اتهامهما بترويج عملة ورقية مقلدة بمنطقة عين شمس

وجاء بأمر الإحالة قيام المتهمين "ماجد. م ـ عامل"، و"جمعة. س ـ صاحب مقهى"، بحيازة عملات ورقية مقلدة بقصد الترويج، وعثر بحوزتهما علي 10 أوراق من فئة 200 جنيه، و٢٠ ورقة من فئة 100 جنيه.



كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين واعترفوا بتقليدهم للعملات المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

