ضبط أحد الأشخاص بحوزته كمية كبيرة من المنشطات قبل طرحها للبيع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى.



فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص سن 38 - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمنشطات مجهولة المصدر والمهربة جمركياً .

ويتخذ من منطقة سكنه مكاناً لتجارته غير المشروعة عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة ملكه.

بتفتيش السيارة عثر بداخلها على (عدد 21 ألف قرص دوائى ومنشطات مختلفة الأنواع - جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



