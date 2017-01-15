الداخلية: سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (سائق - سن 32 - مقيم بدائرة المركز) بسرقة السيارة الميكروباص قيادته بدائرة المركز.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة4 أشخاص (عامل ، سائقين ، ربة منزل – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وعُثر بحوزتهم على (بندقية آلية ، عدد 2 فرد محلى الصنع ، عدد 12طلقة نارية من ذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات وأقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

وتم بإرشادهم العثور على السيارة المُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



