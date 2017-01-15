إحباط توريد أسطوانات أكسجين مخالفة لمستشفيات المنصورة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط صاحب شركة توريدات بالدقهلية لقيامه بالتواطؤ مع مسئولى بعض المستشفيات بالمنصورة وتوريد إسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال الجرائم التى تتعلق بالإستيلاء على المال العام والتربح.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (صاحب شركة توريدات بالمنصورة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) بالتلاعب فى كميات إسطوانات الأكسجين الموردة لبعض المستشفيات الكائنة بمدينة المنصورة عن طريق توريد إسطوانات معبأة بغاز الأكسجين داخل إسطوانات مخصصة لتعبئة غاز الكلور أقل منها فى السعة والحجم وذلك بالتواطؤ مع مسئولى إستلام إسطوانات غاز الأكسجين بالمستشفيات ، مما يعد إستيلاء على المال العام والتربح وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المرضى بتلك المستشفيات للخطر من جراء ذلك ، وبلغت قيمة الكميات المستولى عليها بما يعادل ثمانمائة وثمانية ألف جنيه.

تم تشكيل لجنة من إدارة المستشفيات بمحافظة الدقهلية التابعة لوزارة الصحة والتى أسفرت عن وجود مخالفات صريحة ، ووجود تواطؤ بين المتهم والأشخاص المنوط بهم إستلام الإسطوانات بكل مستشفى " جار تحديدهم بمعرفة اللجنة " بإستدعاء المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة.



