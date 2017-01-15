ضبط 10 قطع أسلحة نارية في حملة أمنية بقنا

تمكنت حملة أمنية مكبرة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، بالتنسيق مع رجال المباحث الجنائية، من ضبط 10 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، في حملة لجمع السلاح، وتم التحفظ على المضبوطات، وأحيل المتهمين للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

كان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده قيام حملة لضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومكافحة جرائم المخدرات، وجرائم السرقات، وبث الطمأنينة بين المواطنين، وسيادة القانون، والتي تمكنت من ضبط 10 قطع أسلحة غير مرخصة، كانت بحوزة بعض الخارجين على القانون.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وأخطرت النيابات المختصة لتباشر التحقيقات.



