إحباط محاولتين للتهرب من سداد الرسوم الجمركية وتهريب عدد 3010 ساعة يد

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادف فى أحد محاورها إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة معابر البلاد وعقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة قامت إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالإشتراك مع السلطات الجمركية بتشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص حاوية "وبفحصها تبين أنها تحتوى على 13 طرد بداخلها 3010 قطعة ساعة يد مختلفة الأنواع غير مثبتة بمستندات الرسالة بقصد التهرب من العرض على الرقابة على الصادرات والواردات والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.



كما تمكنت إدارة شرطة موانئ السويس بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالإشتراك مع السلطات الجمركية من ضبط 600 جهاز تحديد المواقع (GPS) مختلفة الأشكال والأنواع مخبأة داخل مشمول رسالة عبارة عن "إكسسوارات سيارات" واردة إلى ميناء العين السخنة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



