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النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة سرقة حقائب السيدات بالتجمع

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة سرقة حقائب السيدات بالتجمع

تاريخ النشر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات فى واقعة القبض على متهمين بسرقة حقائب السيدات بالتجمع، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "عارف. و"، "محمود م"، عاطلين،  واعترفا المتهمين أمام النيابة، بخطفهم حقائب السيدات مستقلين دراجة بخارية.
 
ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغاً من إحدى السيدات،  يفيد بقيام عاطلين بخطف حقيبتها أثناء سيرها بأحد الشوارع، مستقلين دراجة بخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، الخاصة بالمنطقة تم تحديد هوية المتهمين، وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.



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