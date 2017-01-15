مصرع 3 أطفال فى حوادث متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج 3 حوادث متفرقة، أسفرت عن مصرع 3 أطفال بينهم طفلة سقطت من الشرفة، وطفل لدغه عقرب.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى ثلاثة بلاغات منفصلة عن وقوع حوادث لأطفال صغار تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 و8 سنوات، وتم تحرير محاضر بالوقائع الثلاثة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثامين الثلاثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط مباحث أخميم وجرجا والبلينا، بأن الحادث الأول تبلغ لمركز شرطة أخميم من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "هاجر ا ب ق" 6 سنوات وتقيم شارع العقيد دائرة المركز " جثة هامدة ".

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها المدعو "السعودي ب ق" 29 سنة نجار مسلح ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو المذكورة بالمنزل سقطت من شرفة الطابق الثالث مما نتج عنه وفاتها ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

أما الحادث الثانى، فقد تبلغ لمركز شرطة جرجا من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "بدر ح س ا" 8 سنوات وبقيم بناحية بيت داوود دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء لدغ عقرب .

وبالانتقال والفحص وسؤال عمه المدعو "عدلي س ا خ" 48 سنة مزارع – ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد نجل شقيقه بالذراعات بذات الناحية لدغه عقرب مما أدي لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.

أما الحادث الثالث، فقد تبلغ لمركز شرطة البلينا من المستشفي المركزي بوصول الطفلة "جني م م ع" 4 سنوات وتقيم بناحية الغنيمية دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقها المدعو "محمود م م ع" 20 سنة طالب ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو شقيقته على حافة الترعة المجاورة للمنزل انزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحاضر اللازمة في الوقائه الثلاثة، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثامين الثلاثة، وطلبت تحريات المباحث حول أسباب الوفاة.



