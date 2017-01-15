ضبط 5 أشخاص اعتدوا على مواطن داخل مسكنه بالقاهرة وسرقوا منقولات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص (مقيم بذات العنوان) لقيامه بالحضور للشقة سكنه وبصحبته عدد 4 أشخاص "غير معلومين لديه " وقاموا بالتعدى عليه بالضرب والإستيلاء على بعض المنقولات من داخل مسكنه.. وفروا هاربين.

فقد تم تشكيل فريق بحث ومن خلال جمع المعلومات تبين صحة الواقعه .. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فى سبيل ذلك إستعان بأربعة أشخاص لإرتكاب الواقعة، حيث تم ضبطهم وأكدوا ما جاء بأقوال الأول، تم ضبط كافة المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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