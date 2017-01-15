ضبط المتهمين بقتل طفل في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بأسيوط، في ضبط مرتكبي واقعة مقتل طفل 4 سنوات، ووضع جثته داخل جوال.

ورد لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة «طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، مقيم بدائرة المركز» بداخل جوال، ولا توجد بها إصابات ظاهرية والمبلغ بغيابه بالمركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «ربة منزل، مزارع، مقيمان بذات الناحية بدائرة المركز».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لاعتقادهما بأن المجنى عليه هو المتسبب فى وفاة نجلهما «طفل، يبلغ من العمر 6 سنوات» غرقاً بمياه الترعة حال لهوه مع بعض الصبية بجوار الترعة وإنزلاق قدمه وسقوطه بها ، فعقدا العزم على التخلص منه و فى سبيل تنفيذ ذلك قاما بإستدراجه حال لهوه أمام منزله وإصطحابه لداخل منزلهما وقامت المتهمة الأولى بالإعتداء عليه فأودت بحياته عقب ذلك قاما بوضعه داخل الجوال وإلقائه بمكان العثور .



