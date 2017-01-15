إنقاذ طفلة عقب إحتجازها داخل إحدى غرف مسكنها بالقاهرة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بإحتجاز طفله داخل غُرفتها بعقار بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ويتعذر خروجها لصغر سنها.



على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة حيث تبين أن الطفلة مُحتجزة داخل غرفتها بمنزلها وتمكنت القوات من فتح باب الغرفة بإستخدام معدات الإنقاذ وتم إستخراج (الطفلة ، 4سنوات ) من الداخل وهى بحالة صحية جيدة دون إصابات .

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان أهل الطفلة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.



