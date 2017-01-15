ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة "السحر والجمال" وبحوزتهما هيروين

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.



فقد أسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وبحوزتهما (30 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.



