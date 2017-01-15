ضبط محاولة تهريب أجهزة خاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة الخاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الإماراتية رقم 925 القادمة من دبى إشتبه الأستاذ صبحى ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء فى راكب مصري قادم من الإمارات نظرا لقصر الفترة بين سفره وعودته .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل مع أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أفاد بوجود جهاز للكشف عن المياه الجوفية وأنه تم إثباته عند السفر .

وتقرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية من الأستاذ محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك والأستاذ صبحى ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء فتلاحظ ثقل الجهاز وبفكه تبين وجود 4 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن مفككة وتم عمل برشام لها لإخفائها أسفل الجهاز .

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى الركاب بجمارك مطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 70 لسنة 2019 .