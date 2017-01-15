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ضبط نحو 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية

ضبط نحو 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية

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نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 4 آلاف و689 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية.

وشملت المخالفات ضبط ألفين و101 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و و189 مخالفة سيارة "بدون أو إنتهاء" رخصة قيادة وتسيير و29 مخالفة دراجات نارية "سحب أو حجز" ، و11 مخالفة "موقف عشوائى" و27 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة .

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية .
وكانت الإدارة العامة للمرور قد شنت عددا من الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.


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