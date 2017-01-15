احباط تهريب مستحضرات تجميل وجلود ثعابين بـ 11 مليون جنيه بجمارك قسطل

أحبطت جمارك منفذ قسطل برئاسة سلامة هلال مهدي محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح اليوم السبت، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته ، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية.

وأشار إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 11 مليونا و8 آلاف جنيه، والتعويضات المستحقة 22 مليونا و16 ألف جنيه، موضحا أن أحمد جعفري مدير عام جمارك أسوان قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير محضر ضبط بالواقعة وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة.



