ضبط 259 قطعة سلاح في حملات أمنية على مستوى الجمهورية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية, في حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال ?? ?ساعة, من ضبط 42 قطعة سلاح ناري, و217 قطعة سلاح أبيض.







وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء, تم ضبط 42 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهما و69 طلقة مختلفة الأعيرة, و217 قطع سلاح أبيض.





وفي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة, تم ضبط قضية مخدرات بحوزة 157 متهما عبارة عن كمية من مخدر البانجو وزنت نحو 5 كجم وكجم حشيش وكمية من مخدري الهيروين, والفودووأكثر من 4 آلاف قرص مخدركما تم ضبط 66 متهما ومراقبا هاربا.





أما في مجال ضبط التشكيلات العصابية, تم ضبط تشكيلا عصابيا ضم 4 متهمين, ارتكبوا حادث متنوعة فضلاعن ضبط 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.





وفيما يتعلق بضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 475 دراجة نارية مخالفة وإعادة سيارات مبلغ بسرقتهاوفحص من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية 13 منهم.





يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



