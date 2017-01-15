ضبط صاحب مكتبة بشرم الشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء ، قيام (صاحب مكتبة بشرم الشيخ - مواليد 1979- ، بالإشتراك مع شخصين آخرين ) مقيمين بشرم الشيخ بجنوب سيناء .







بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه ، وإيداعها فى حساب الثانى والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.





بإستدعاء الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى والثالث "جارى ضبطهما ", وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الفترة من عام 2016 حتى عــام 2018 طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 500.000 خمسمائة ألف دولار أمريكى - 9,000,000 تسعة ملايين جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



