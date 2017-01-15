ضبط 22 ألف مخالفة مرورية وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 16 قطعة سلاح ناري، 69 قضية مخدرات، 155 دراجة نارية مخالفة، 22074 مخالفة مرورية، 715 مخالفة مرافق، 20 قضية مصنفات وتنفيذ 48762 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.



