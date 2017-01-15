شرطة التموين: مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1096) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ اللحوم ، بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) لحيازته (2,500) طن من (اللحوم المُجمدة) المعبأة داخل عبوات بدون بيانات (مجهولة المصدر) مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .







ضبط مالك مخزن غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية ، بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (22787) عبوة من السلع الغذائية (المقرمشات - السناكس) غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها لطرحها للبيع للجمهور.







ضبط مسئول مصنع "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته عدد (1,500) طن من السلع الغذائية (زيت الطعام) المعبأة داخل تنكات مجهولة المصدر السابقة الإستخدام وإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ، (720) عبوة سلع غذائية (زيت طعام) ذات أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات "منتج نهائى" تمهيداً لطرحا للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط مسئول مكتبة لتجارة الأدوات المكتبية والمدرسية ، بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لحيازته عدد (8390) قطعة أدوات مدرسية ومكتبية "مجهولة المصدر ومهربة جمركياً " لطرحها للبيع للجمهور بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد .







ضبط مسئول مصنع "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية ، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية "مسحوق الغسيل" مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات بإجمالى مضبوطات (7,500) طن مواد خام "مسحوق غسيل ، مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر ، (12400) عبوة منظفات صناعية "مسحوق غسيل" مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات "منتج نهائى" تمهيداً لطرحا للبيع والتداول بالأسواق .



ضبط مالك محل أسمدة زراعية غير مرخص ، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون (بمحافظة البحيرة) لحيازته (17) طن من الأسمدة الزراعية المُدعمة والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها فى السوق السوداء لحسابه الشخصى .

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.



