ضبط مسجلي خطر سرقا توك توك بالإكراه في المرج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بنطاق مراكز وأقسام الشرطة.. وأثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الدائرى أعلى كوبرى مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج ، شاهدوا شخصان يستقلان دراجة نارية يستوقفان قائد مركبة "توك توك" والتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء ، والإستيلاء منه على مركبة (التوك توك) ، وفور مشاهدتهما للقوة قاما بالفرار مُستقلين الدراجة النارية ومركبة التوك توك.

على الفور قامت القوة بمطاردتهما ، وأمكن ضبطهما وتبين أنهما ( عاطلان لهما معلومات جنائية ، ومطلوب التنفيذ عليهما فى العديد من القضايا) ، وضبط بحوزتهما عدد ( 2 ) سلاح أبيض "مطواة".. وبمواجهتهما إعترفا بسرقة مركبة (التوك توك) كرهاً عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

بسؤال المجنى عليه (سائق ، سن 54 ، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم) تعرف على المتهمان وإتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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