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سقوط «نصاب» تعيينات البترول في قبضة أمن الإسماعيلية

سقوط «نصاب» تعيينات البترول في قبضة أمن الإسماعيلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من أحد المواطنين بزعم قدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول.تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، بلاغا من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية) ضد أحد الأشخاص (رئيس قسم بإحدى شركات المواد البترولية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب واستغلال النفوذ المزعوم والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين في الوظائف، والاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى قدره (70،000 سبعون ألف جنيه) مقابل تعيينه بإحدى شركات البترول، زاعمًا نفوذه وعلاقاته بالمسئولين بتلك الجهة.

باستدعاء المتهم ومواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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