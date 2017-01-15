ضبط مرتكبي سرقة 700 ألف جنيه من خزينة شركة بأكتوبر

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ ( مالك شركة كائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر - سن 28 - مُقيم بالطالبية الهرم ) بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى قدره ( 700 ألف جنيه ) .



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ( سائقين ، عدد 4 عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة ) .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بعدة مأموريات مشتركة بين مديريتى أمن الجيزة والفيوم وقطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمين عدا أحد العاطلين .. وبحوزتهم ( عدد 2 بندقية آلية وعدد 15 طلقة نارية من ذات العيار ) وكذا السيارتان المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة (ميكروباص ، نقل ) .



بمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقرر أحد السائقين بأنه نظراً لسابقة عمله كسائق يتعامل مع الشركة محل البلاغ فى نقل منتجاتها وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينتها إتفق مع أحد العاطلين على سرقتها وفى سبيل ذلك إستعان الأخير بباقى المتهمين ( تربطه بهم علاقة صداقة ) وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين عدا أحد السائقين مستقلين السيارات المضبوطة حيث قام أحدهم بالإنتظار بالسيارة قيادته أمام الشركة لمراقبة الطريق وتوجه باقى المتهمين بالسيارة إلى السور الخلفى للشركة وتمكن ثلاثة منهم من دخول الشركة ( بإسلوب تسلق السور ) ودلفوا إلى مكتب الحسابات وقاموا بكسر الخزينة والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية وهربوا وإقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم وأضافوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع .

وأرشدوا عن مبلغ مالى قدره ( 378 ألف جنيه) وأضافوا بأن باقى المبلغ المستولى بحوزة المتهم الهارب ، كما أرشدوا عن الأدوات المستخدمة فى كسر الخزينة ( أجنة ، مطرقة ) .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

