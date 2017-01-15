ضبط مرتكب واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل مسكن بالجيزة

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم أول شرطة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة حقيبة من داخل مسكنه بدائرة القسم ، وبداخلها مبلغ مالى " 560 ألف جنيه مصرى – بعض العملات الأجنبية" .فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة " خفير خصوصى كان يعمل لدى المجنى عليه - مُقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة" .عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مُستغلاً طبيعة عمله بمسكن المبلغ وأرشد عن " 65 ألف جنيه – مبالغ مالية بالعملات الأجنبية " وقرر قيامه بتغيير باقى العملات الأجنبية إلى العملة المحلية وشرائه شقة سكنية بمحافظة المنيا وسيارة ملاكى وأجهزة كهربائية وإنفاقه بعض المبالغ المالية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.