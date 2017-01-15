ضبط مرتكب واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل مسكن بالجيزة

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم أول شرطة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة حقيبة من داخل مسكنه بدائرة القسم ، وبداخلها مبلغ مالى " 560 ألف جنيه مصرى – بعض العملات الأجنبية" .
فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة " خفير خصوصى كان يعمل لدى المجنى عليه - مُقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة" .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مُستغلاً طبيعة عمله بمسكن المبلغ وأرشد عن " 65 ألف جنيه – مبالغ مالية بالعملات الأجنبية " وقرر قيامه بتغيير باقى العملات الأجنبية إلى العملة المحلية وشرائه شقة سكنية بمحافظة المنيا وسيارة ملاكى وأجهزة كهربائية وإنفاقه بعض المبالغ المالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة " خفير خصوصى كان يعمل لدى المجنى عليه - مُقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة" .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مُستغلاً طبيعة عمله بمسكن المبلغ وأرشد عن " 65 ألف جنيه – مبالغ مالية بالعملات الأجنبية " وقرر قيامه بتغيير باقى العملات الأجنبية إلى العملة المحلية وشرائه شقة سكنية بمحافظة المنيا وسيارة ملاكى وأجهزة كهربائية وإنفاقه بعض المبالغ المالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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