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إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية والملوتوف بالمطرية

إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية والملوتوف بالمطرية

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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم، (سبق إتهامهما فى عدد 13 قضية) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين ، بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطهما.. وبحوزتهما (فرد خرطوش و17 طلقة لذات العيار- طبنجة صوت و40 طلقة صوت- 3 زجاجات ملوتوف).بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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