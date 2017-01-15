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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج

تاريخ النشر

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج قيام ثلاثة أشخاص ("عاملان ، سائق" - لإثنين منهم معلومات جنائية").. بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة أجرة "تاكسى"، وبحوزتهم (500 جرام لمخدر الحشيش - طبنجة - 5 طلقات لذات العيار – مبلغ مالى - 4 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وأضافوا بحيازتهم السلاح النارى لإستخدامه فى نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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