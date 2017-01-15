ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج

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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج قيام ثلاثة أشخاص ("عاملان ، سائق" - لإثنين منهم معلومات جنائية").. بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة أجرة "تاكسى"، وبحوزتهم (500 جرام لمخدر الحشيش - طبنجة - 5 طلقات لذات العيار – مبلغ مالى - 4 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وأضافوا بحيازتهم السلاح النارى لإستخدامه فى نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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