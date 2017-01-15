ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج

جلال علام: مواقف وطرائف برنامج فريد أثر في المشاهد وترك بصمة

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم أكد الكابتن جلال علام أن برنامج مواقف وطرائف كان يقدم كل ما هو جديد في كل أنحاء العالم وأثر في المشاهد مما جعله متربعا في قلوب