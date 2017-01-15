مصرع 7 أشخاص وإصابة 16 في حادث تصادم بالبحيرة

لقي 7 مواطنين مصرعهم, وأصيب 16 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم أمام كوبري أبو خشيم بنطاق مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة.







وكان مدير أمن البحيرة اللواء جمال القمري تلقى إخطارا يفيد بمصرع 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين, نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية وسيارة أجرة (ميكروباص) وانقلابها في ترعة على جانب الطريق أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بمركز حوس عيسى. تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام, وجار تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



