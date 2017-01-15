ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص فى الجيزة

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة، التى تستخدم فى ارتكاب الجرائم، والمشاجرات، وإثارة الذعر بين المواطنين.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة، من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بحيازة طبنجتين عيار 9، وفردين خرطوش، وطلقتين بدون ترخيص.



اعترف المتهمون عقب القبض عليهم، بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، ونفوا الإتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.



