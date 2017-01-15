شرطة التموين تضبط 757 قضية تموينية متنوعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات موسعة بفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق.



وأسفرت جهودها عن ضبط 757 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

