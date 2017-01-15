إحباط تهريب أدوية ومكملات غذائية ب`20 مليون جنيه عبر ميناء الإسكندرية

الإسكندرية -أ ش أ

تمكن ضباط مباحث شرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمكملات والأجهزة إلكترونية داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها 20 مليون جنيه.

كانت معلومات وصلت إلى ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري تفيد بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية وإخفاء ضمن مشمولها أصناف مخالفة محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" و100 جهاز لوحي "تابلت" و2000 جهاز تقوية اتصالات ومحطتي اتصال كاملتين و500 جهاز راديو ترانزستور و174 جهاز اتصال لاسلكيا و4,5 مليون قرص أدوية طبية ومكملات غذائية مختلفة الأنواع و500 ألف عبوة أدوات تجميل متنوعة وكمية من مستلزمات عيادات طب الأسنان وجميعها مجهولة وغير مصرح دخولها البلاد بدون تصريح من الجهات المختصة.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على المضبوطات بمبلغ قدره 20 مليون جنيه وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



