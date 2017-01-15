تحرير 55 مخالفة تموينية بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، صباح اليوم الأحد حملة تموينية مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع، والمواد الغذائية، ومراقبة أسعار السلع التموينية خلال شهر رمضان المبارك بالمراكز والمدن.







تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بشن حملة موسعة، لضبط المخالفين برئاسة المقدم محمد نصحي وكيل الإدارة ومعاونوه.





أسفرت الحملة عن ضبط 55 مخالفة تموينية متنوعة شملت مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة وعدم إعلان الأسعار وتجميع خبز مدعم وتجميع خبز بلدي مجفف إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وتلاعب في الأوزان، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



