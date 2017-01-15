كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق داخل أحمد المصارف بكفر الدوار

كشفت مباحث البحيرة بالاشتراك مع فرع الأمن العام ومباحث مركز كفر الدوار، لغز العثور على جثة سائق مشنوقا داخل سيارته وملقاة بأحد المصارف بجوار الطريق الزراعى بمركز كفر الدوار.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بإنحراف سيارة ملاكى تجاه مصرف بالطريق الزراعى بدائرة المركز ، والعثور بداخلها على جثة مالكها (سائق - مقيم بدائرة المركز) ووجود آثار حز دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة كلاً من:

زوجة المجنى عليه ربة منزل ، سائق سن 37، سائق سن21، عامل سن28، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم عدا المتهم الخامس، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .

وقرر المتهم الثانى بإتفاقه مع الأولى على التخلص من المجنى عليه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما إستعان بباقى المتهمين ، وقام المتهم الرابع بالإتصال هاتفياً بالمجنى عليه "مقلداً صوت سيدة" ، وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبوحمص مقابل مبلغ مالى وبتاريخ الواقعة تقابل معه المتهمان الأول (مرتدياً زى النقاب) والخامس، وإستقلا السيارة بصحبته، وتتبعهم المتهم الثالث بسيارة ملاكى (يعمل عليها كسائق) وحال سيرهم بالطريق، طلب منه المتهم الخامس التوقف بجانب الطريق، وعقب توقفه باغته المتهم الأول بخنقه بإستخدام حبل "أعده سلفاً" فأودى بحياته وقاما بدفع السيارة تجاه المصرف لإخفاء معالم الجريمة ، وإستقلا السيارة بصحبة المتهم الثالث وهربوا ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بإعترافات المتهم الثانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الخامس.



