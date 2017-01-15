القبض على المتهم بقتل زوجته فى 15 مايو

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما بمنطقة ١٥ مايو وإحالته للنيابة.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا بحدوث مشاجرة ووفاة إحدى المواطنات وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات (مقيمة محل البلاغ، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات) وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأولى بسلاح أبيض"سكين" مُحدثاً إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشار إليه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

