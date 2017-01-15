ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تجارة المخدرات فى القليوبية

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتكثيفاً لجهود الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط تلك العناصر.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية مفادها قيام (4عاطلين - "لثلاثة منهم معلومات جنائية")..بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة تصنيع مخدر الإستروكس ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - 5 طلقات لذات العيار - 1,500 كجم من مخدر الإستروكس – "2 زجاجة لمخدر الكيتامين ، كمية من نبات البردقوش وزنت 500جرام ، 2 عبوة مبيد حشرى ، لإستخدامها فى تصنيع مخدر الإستروكس" – مبلغ مالى - 4هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لإستخدامهما فى نشاطهم الإجرامى والمبلغ من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



