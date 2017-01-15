تحرير 1008 مخالفات مرورية وفحص 39 شخصا فى حملة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1008مخالفات مرورية متنوعة، بينهم ضبط 17 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.



كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10 مزراع بدائرة مركز السادات، وفحص 38 شخصا، كما تم فحص 12شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 13 شخصا، تبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.



