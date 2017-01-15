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إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة معمل تحاليل فى مدينة نصر

إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة معمل تحاليل فى مدينة نصر

تاريخ النشر

أمر عمرو حجازى، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإحالة  3 للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة معمل تحاليل.

وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة عزبة الهجانة، سبق اتهام اثنين منهم فى  6 قضايا "سرقة متنوعة – مخدرات"، وبحوزتهم (جهاز ميكروسكوب طبى- جهاز تحليل هرمونات- شاشة كمبيوتر- هاتف محمول- ساعة رقمية).

بمواجهتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل، بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء صاحب المعمل، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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