مواصلة الحملات الأمنية المكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.
فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة.. وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن تحقيق النتائج التالية:
ضبط ( 2 قطعة سلاح أبيض 3 قضايا إتجار بالمخدرات 50 قضية تموينية1082 مخالفة مرورية تنفيذ 491 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم .
ضبط ( 4 قطع سلاح نارى 7 قضايا إتجار بالمخدرات 4 قطع سلاح أبيض 42 قضية تموينية 3994 مخالفة مرورية، تنفيذ 864 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا .
ضبط ( 3 قضايا إتجار بالمخدرات 5 قطع سلاح أبيض 30 قضية تموينية 834 مخالفة مرورية تنفيذ 601 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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