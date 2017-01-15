حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بعدد من المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من محافظات الجمهورية , حملات مكثفة اليوم / الثلاثاء/ لضبط الخارجين عن القانون, وإزالة الإشغالات من الطرق والشوارع والميادين .





ففي محافظة المنيا, تمكنت مديرية التموين , من تحرير 37 محضرا تموينيا مخالفا, وذلك خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية, تنفيذا لتكليفات المحافظ قاسم حسين, بضرورة ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية.





وقال الدكتور محمود يوسف , وكيل وزارة التموين , إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 28 محضرا للمخابز البلدية , و4 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر, و3 محاضر للإدارة بدون شهادة صحية. وأضاف أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين , مشيرا إلي أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة لضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين , حفاظها على سلامتهم .





كما تمكنت الأجهزة الأمنية , من ضبط 54 قضية تموينية متنوعة , فضلا عن تنفيذ 1786 حكما قضائيا , بالإضافة إلى ضبط 23 قطعة سلاح بدون ترخيص و5 بنادق خرطوش و2 بندقية آلية و11 طلقة خرطوش , وضبط 11 قضية مخدرات منها 8 للإتجار و 4 تعاطي.





وفى مجال المرور , تم تحرير 3908 مخالفه مروريه متنوعه وفى إطار الحملة المقررة لتوقيع الكشف الطبى عن تعاطي سائقي الطرق السريعة المواد المخدرة تم فحص عدد 56 عينة أسفرت عن إيجابية 3 حالات.





وفى مجال المرافق , تم رفع وإزالة 307 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة ومخالفات نظافة لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين, كما تم ضبط 16 مخالفة على نهر النيل , تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين. وتمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا من إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية ضمن حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية .





وفى محافظة الأقصر , صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة , بأنه يتم يوميا مواصلة الحملات لتشديد الرقابة على الأسواق, لضبط الأسعار والسلع المنتهية قبل طرحها بالأسواق,.





وفى محافظة الدقهلية , شدد المحافظ كمال شاروبيم , على رؤساء المراكز والمدن والأحياء على إزالة التعديات من المهد , حيث تتم إزالتها على الفور , موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإنهاء تنفيذ كافة قرارات الإزالة الموجودة سابقا خلال أسبوع , مشددا على ضرورة متابعة حالات التعديات وأن تتم الإزالة بحد أقصى خلال ثمان وأربعين ساعة من وقوع التعدي.





وفى محافظة كفر الشيخ, قامت مديرية الأمن بإعداد حملات مكثفة وذلك لإزالة كافة التعديات والإشغالات والصيد المخالف علي بحيرة البرلس. وأسفرت الحملات عن ضبط عدد "2" قضية ضبط مركب شراعي كبير الحجم يعمل بحرفة الجر بدون ترخيص وعليهم عدد مائة " شيكارة" سمك صغير الحجم , وعدد "2 " عدة غزل جر بطول 400 متر تقريبا , فضلا عن إزالة عدد "55 علبة غزل دورة مخالف بطول 5500متر تقريبا , وإزالة عدد "45 " جوبيه صيد زريعة مخالفة بواقع 45 جوبيه, وإزالة عدد "40" غريزة خشبية معدة للصيد المخالف, وإزالة عدد 250 متر غزل طيور مهاجرة, وإزالة حالة من "تحاويط " ورد النيل علي مساحة 2 فدان تقريبا, و20 قضية ضبط جوابي زريعة مخالفة .



