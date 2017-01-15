ضبط مرتكبى واقعة سرقة مسكن بأسيوط

فى إطار جهود أجهزة وزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم ) بإكتشافه سرقة الشقة محل سكنه.

بالإنتقال والفحص تبين وجود قطع بسلك نافذة المطبخ ، وبعثرة بمحتويات الشقة وسرقة ( شاشة عرض ، جهاز كمبيوتر ، مبلغ مالى).

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم ببندر أبوتيج - سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا سرقة ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص (عامل - مقيم بذات الناحية - عميل "سيىء النية" - سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا " سرقة ، ضرب ، تبديد ) ، أمكن ضبطه وبحوزته (شاشة العرض وجهاز الكمبيوتر المستولى عليهما).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



