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ضبط مرتكبى واقعة سرقة مسكن بأسيوط

ضبط مرتكبى واقعة سرقة مسكن بأسيوط

تاريخ النشر

فى إطار جهود أجهزة وزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم ) بإكتشافه سرقة الشقة محل سكنه.

بالإنتقال والفحص تبين وجود قطع بسلك نافذة المطبخ ، وبعثرة بمحتويات الشقة وسرقة ( شاشة عرض ، جهاز كمبيوتر ، مبلغ مالى).

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم ببندر أبوتيج - سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا سرقة ) .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص (عامل - مقيم بذات الناحية - عميل "سيىء النية" - سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا " سرقة ، ضرب ، تبديد ) ، أمكن ضبطه وبحوزته (شاشة العرض وجهاز الكمبيوتر المستولى عليهما).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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