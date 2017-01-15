التحقيق مع عاطلين في اتهامهما باختطاف فتاة واغتصابها بالإكراه بمدينة ب

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابين بتهمة اختطاف فتاة واغتصابها بالإكراه تحت تهديد السلاح داخل عقار بمدينة بدر، في أثناء تواجدها مع صديقها.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليها علي الطب الشرعي للتأكد من عذريتها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلي تلقي قسم شرطة بدر بلاغا من "عبير. ح"، 20 سنة، تتهم فيه عاطلين باختطافها تحت تهديد السلاح واغتصابها داخل مبنى تحت الإنشاء.

وبعد القيام بالتحريات اللازمة، تبين أن المتهمين هما "أحمد. ح" ، "عمرو. أ"، عاطلين، وأنهما اختطفا المجني عليها أثناء تواجدها مع صديقها (سائق)، حيث قاما بالتعدي عليه بعصا خشبية واختطفاها واغتصباها بمبنى تحت الإنشاء.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة للتحقيق.



