جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلي، محاولة تهريب كمية من الأدوية.







وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح يوم الخميس - إنه تم ضبط 4 حقائب وردت متخلفة عن رحلتها، وتم إيداعها بمخزن الوديعة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عليها.





وأضاف المصدر أنه وردت مذكرة من إدارة البحث الجنائي بالمطار أكدت صحة المعلومات عن اعتزام راكبة تهريب كمية كبيرة من الأدوية، وبالاتصال بها لاستلام حقائبها رفضت الراكبة وطلبت إعادة تصدير الحقائب لإسطنبول.





وأوضح أنه بمعاينة الحقائب تبين وجود 7408 علب أدوية خاصة بالإجهاض وعلاج الصرع وفيروس "سي"، مشيرًا إلى أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 9 ملايين و106 آلاف جنيه.