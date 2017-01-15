ضبط شخص استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالإسكندرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة كافة صور الجرائم ، لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى ، والإستيلاء على أموال البنوك والشركات والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .. فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام أحد الأشخاص بإنتهاج أساليب القرصنة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ، وإستخدامها فى الإستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية لعملاء البنوك المختلفة والإستيلاء على أموالهم.



أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن صحة المعلومات وقيام (حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية – مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثانٍ الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق بالإشتراك مع آخرين فى إستخدام برامج القرصنة الإلكترونية ، وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت"من خلال إنشاء صفحات مقلدة للبنوك الإفتراضية على شبكة الإنترنت ، وإرسال رسائل خادعة لبعض العملاء على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة عــلـى بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بإسلوب التصيد، وإستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج وشحنها للبلاد وإستلامها من خلال إحدى شركات الشحن ، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور بمسكنه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى المُشار إليه وبإرشاده تم ضبط (2جهاز "لاب توب" - 2شاشة كمبيوتر - سماعة - هاتف محمول –وحدة تخزين بيانات كمبيوتر - 6 قرص تخزين صلب " هارديسك " - مجموعة إكسسوارات "للسجائر الإلكترونية" - مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه مصرى) من متحصلات نشاطه الإجرامى.



بفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزة المتهم تبين أنها تحتوى على (العديد من الرسائل الخاصة بطلب وشحن بعض المنتجات على شبكة إحدى شركات الشحن - نماذج صفحات مقلدة يتم من خلالها الإحتيال على العملاء)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

