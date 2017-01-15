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ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل مسكن بالأقصر

ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل مسكن بالأقصر

تاريخ النشر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر، من أحد المواطنين (مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) بإكتشافه سرقة ( مشغولات ذهبية ، هاتف محمول ، مبالغ مالية ) من داخل مسكنه الكائن بدائرة المركز.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الأقصر ) وقيامهم بالتوجه لبيع المسروقات لإحدى محلات المصوغات الذهبية بدائرة المركز .

تم إعداد عدة أكمنة تمكنت إحداها من ضبطهم وبحوزتهم المشغولات الذهبية المستولى عليها والهاتف المحمول والمبلغ المالى .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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