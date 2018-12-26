الزراعة": ضبط أكثر من 27 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 27 طن و212 كجم في 19 محافظ.



حيث أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، كفر الشيخ، ، مطروح، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الاسماعيلية، سوهاج"، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 96 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.



