ضبط أربعة أشخاص أضرموا النار في معرض سيارات بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية من كشف غموض , وتحديد وضبط مرتكبي واقعة إشعال النيران بأحد معارض السيارات.







كان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزة , يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بمعرض للسيارات, وعلى الفور, تم تشكيل فريق بحث جنائي , بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام, حيث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهي مالكة معرض لتجارة وتأجير السيارات بالإضافة إلى ثلاثة عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة.





وعقب تقنين الإجراءات , تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة والمأموريات أسفرت عن ضبطهم, وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة.





وأقر العاطلون باشتراكهم في تنفيذ الجريمة بتحريض من مالكة معرض السيارات بدافع الانتقام من مالك المعرض المذكورإثرخلافات سابقة بينهما وقامت بالاتفاق مع أحد العاطلين لارتكاب الواقعة بالاستعانة بباقي المتهمين .







