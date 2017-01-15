بالفيديو.. ضبط مرتكبى واقعة سرقة 700 ألف جنيه من خزينة شركة بأكتوبر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من (مالك شركة كائنة بدائرة القسم)، بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ (700 ألف جنيه) من داخلها ، ووجود آثار عنف بالنافذة الخاصة بمكتب الحسابات.

فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 6 أشخاص (سائق عمالة متردد على الشركة محل البلاغ – 4 عاطلين "أحدهم محكوم عليه بالسجن 6 سنوات فى قضيتى سلاح ، وآخر له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالسجن 3 شهور فى قضية سرقة ، والثالث له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 3 سنوات فى قضية سرقة " – وشقيق أحدهم "سائق").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار – 2 سيارة ميكروباص ونقل المُستخدمتان فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وقرر الأول أنه نظراً لسابقة عمله كسائق يتعامل مع الشركة محل البلاغ فى نقل منتجاتها وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينتها ، إتفق مع أحد المتهمين على سرقتها ، وفى سبيل ذلك إستعان الأخير بباقى المتهمين "تربطه بهم علاقة صداقة".

وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين عدا الأول مُستقلين السيارات المضبوطة ، حيث قام أحدهم بالإنتظار بالسيارة قيادته أمام الشركة لمراقبة الطريق ، وتوجه باقى المتهمين بالسيارة الأخرى إلى السور الخلفى للشركة ، وتمكن الباقين من دخول الشركة "بإسلوب تسلق السور" ودلفوا إلى مكتب الحسابات ، وقاموا بكسر الخزينة والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية وهربوا ، وإقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم ، وأرشدوا عن مبلغ ( 378 ألف جنيه) ، وأضافوا بأن باقى المبلغ المستولى بحوزة المتهم الهارب ، كما أرشد أحدهم عن الأدوات المستخدمة فى كسر الخزينة (أجنة – مطرقة) ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



