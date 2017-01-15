بالفيديو.. ضبط مرتكبى واقعة سرقة 700 ألف جنيه من خزينة شركة بأكتوبر

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من (مالك شركة كائنة بدائرة القسم)، بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ (700 ألف جنيه) من داخلها ، ووجود آثار عنف بالنافذة الخاصة بمكتب الحسابات.
فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 6 أشخاص (سائق عمالة متردد على الشركة محل البلاغ – 4 عاطلين "أحدهم محكوم عليه بالسجن 6 سنوات فى قضيتى سلاح ، وآخر له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالسجن 3 شهور فى قضية سرقة ، والثالث له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 3 سنوات فى قضية سرقة " – وشقيق أحدهم "سائق").
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار – 2 سيارة ميكروباص ونقل المُستخدمتان فى إرتكاب الواقعة).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وقرر الأول أنه نظراً لسابقة عمله كسائق يتعامل مع الشركة محل البلاغ فى نقل منتجاتها وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينتها ، إتفق مع أحد المتهمين على سرقتها ، وفى سبيل ذلك إستعان الأخير بباقى المتهمين "تربطه بهم علاقة صداقة".
وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين عدا الأول مُستقلين السيارات المضبوطة ، حيث قام أحدهم بالإنتظار بالسيارة قيادته أمام الشركة لمراقبة الطريق ، وتوجه باقى المتهمين بالسيارة الأخرى إلى السور الخلفى للشركة ، وتمكن الباقين من دخول الشركة "بإسلوب تسلق السور" ودلفوا إلى مكتب الحسابات ، وقاموا بكسر الخزينة والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية وهربوا ، وإقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم ، وأرشدوا عن مبلغ ( 378 ألف جنيه) ، وأضافوا بأن باقى المبلغ المستولى بحوزة المتهم الهارب ، كما أرشد أحدهم عن الأدوات المستخدمة فى كسر الخزينة (أجنة – مطرقة) ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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