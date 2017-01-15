ضبط عاطل يقوم بصناعة المواد المخدرة بالإسكندرية

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عاطل يقوم بتصنيع أقراص الإكستاسي المخدرة.







كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة المخدرات بقيام عاطل "محكوم عليه غيابيا في قضيتي مخدرات بالسجن 20 سنة" بالإتجار بالمواد المخدرة التخليقية، وخاصة مخدر الإكستاسي، ومحاولته تصنيع ذلك المخدر مستخدما مكبس بدائي الصنع.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، وبحوزته مكبس لتصنيع أقراص الإكستاسى بمشتملاته، و11 إسطمبات حديدية، وقوالب مختلفة الأحجام والأشكال "تستخدم في كبس الأقراص المخدرة" وكمية لمادة (إم. دى . إم. إيه) المخدرة وزنت 20 جراما "المادة الفعالة لتصنيع مخدر الإكستاسي"، و76 زجاجة مخدرة لعقار (كيتامين)، و6500 قرص مخدر لعقار (كبتاجون)، و400 مخدر لعقار إكستاسي (خبوط)، و299 طابعا مخدرا لعقار (إل . إس . دى).





تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.



