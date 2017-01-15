ضبط مصنعين لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات تموينية لمراقبة وضبط الأسواق والمصانع غير المرخصة، واتخاذ اللازم ضد أي مخالفات تموينية.



وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع ألبان يعمل بدون ترخيص بداخله 500 كيلو جرام من اللبن المعد للبيع والتصنيع، حيث تبين به كمية من الشوائب والحشرات الصغيرة، كما تم ضبط مصنع لتصنيع منتجات الألبان به 250 كيلو جراما من الكريمة اللباني غير مدون عليها أي بيانات إنتاج ومجهولة المصدر.

كما تم تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بتلك المصانع.. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



