ضبط 4344 هاربا من أحكام بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.



أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4344 متهما، منهم 1380 حكما جزئيا، و 206 حكم مستأنف، و 2676 حكم غرامات، 77 حكم مخالفات،و ضبط 7 متهمين هاربين من جناية كما تم تحصيل 121 ألفا 211 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.