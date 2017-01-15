مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم في الوادي الجديد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم /الخميس على طريق (الداخلة/ بلاط) بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث.

وكان مدير أمن الوادى الجديد اللواء هشام لطفى قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد تصادم سيارتين بالطريق الواصل بين مركزى بلاط والداخلة ونتج عن الحادث مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



